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بوست مثير للجدل من قناة الزمالك بعد إعلان عقوبة إمام عاشور

10:37 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك رولز (1)
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    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك رولز (4)
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    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك رولز (2)
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    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك رولز (3)
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كتبت - نهى خورشيد

نشر الحساب الرسمي لقناة الزمالك بوست مثير للجدل، بعد توقيع محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي عقوبة مالية علي إمام عاشور لاعب الفريق الكروي بالقلعة الحمراء.

وشارك الحساب الرسمي للقناة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة دونجا مع تعليق: "الالتزام كله".

ووقع الأهلي عقوبة إمام عاشور بعد دخوله في مشادة مع محمد الشناوي قائد الفريق الكروي بنادي، عقب انتهاء مباراة ستاد أبيدجان في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

إمام عاشور نبيل عماد دونجا عقوبة إمام عاشور الأهلي محمد رمضان قناة الزمالك
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