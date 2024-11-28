"خليكم ماشيين وراء الإعلام".. تعليق ناري من خالد الغندور على أزمة إمام عاشور في الأهلي

"قبل إمام عاشور".. كواليس عقوبة تاريخية وقعت على محمد أبو تريكة

بوست مثير للجدل من قناة الزمالك بعد إعلان عقوبة إمام عاشور

كتب - يوسف محمد:

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، على أزمة إمام عاشور داخل النادي الأهلي وتوقيع عقوبة مالية عليه من قبل مدير الكرة بالنادي.

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "خليكم ماشيين وراء الإعلام كده، الكلمة اللي اتقالت للكابتن محمد رمضان وقبلها كان المشادة مع كابتن الفريق محمد الشناوي".

وأضاف: "إمام معتقد أن عدم لعبه بسبب ما يكتب في الإعلام عنه والسوشيال ميديا والتريقة على أداءه وضياعه لضربة الجزاء واتهامه أنه بصق على الجمهور".

وكان النادي الأهلي أعلن اليوم الخميس، توقيع غرامة مالية على نجم وسط الفريق إمام عاشور قدرها مليون جنيه، بسبب ما بدر منه، عقب مباراة المارد الأحمر أمام ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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