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"مواقف إنسانية".. جيران وأصدقاء فاروق جعفر يروون ذكرياتهم مع نجم الزمالك

09:27 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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    مدخل منزل عائلة فاروق جعفر القديم بالمنيرة_6
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كتب - يوسف محمد:

نجح فاروق جعفر نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر السابق، في تسطير اسمه ضمن أحد أهم وأبرز نجوم كرة القدم في مصر، نظراً لتاريخه الكبير مع الزمالك ومنتخب مصر وتحقيق العديد من البطولات طوال مشواره الكروي.

وعلى الرغم من الشعبية والجماهيرية الكبيرة، التي يتمتع بها نجم وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر، إلا أنه لم ينسى المنطقة التي تربى بها وعاش وسط أهلها وهي منطقة السيدة زينب، التي يحرص دائماً على زيارتها والاطمئنان على سكانها وأصدقاء طفولته.

ويروي أصدقاء وجيران فاروق جعفر في حي المنيرة بالسيدة زينب، أبرز المواقف التي تعبر عن تواضع نجم الكرة المصرية وتواصله مع أهل منطقته، على الرغم من الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها.

صبري محمود صالح

وعلى بعد أمتار قليلة من حارة النجار التي يوجد بها منزل أسرة فاروق جعفر، الذي تربى بداخله يجلس صبري محمود صالح أحد جيران نجم الزمالك السابق، يكشف أحد المواقف الإنسانية الكبيرة لجعفر، قائلاً: "هناك موقف إنساني لن أنساه للكابتن فاروق، حيث تعرض والدي لحادث سير وتوفي على أثره، الكابتن وقف معنا بشكل كبير وكان مصمم على إقامة سرادق العزاء على نفقته الخاصة، وهو متواجد في المنطقة بصفة مستمرة ويحرص على التواصل مع أهالي المنطقة والسؤال عليهم ونفتخر بأنه من أهل المنيرة".

محمد محمود صالح وشقيقه أحد جيران منطقة فاروق جعفر القديمة بالمنيرة_5

يسرية طه مرسي "أم مي"

"راجل جدع وخدوم" هكذا وصفت يسرية طه مرسى "أم مي" أحد جيران فاروق جعفر، مواقف الإنسانية والتواضع التي يقوم بها جعفر مع أهل منطقته، تقول: "فاروق راجل جدع وخدوم، ويساعد كل اللي يحتاجوا إليه، ولن أنسى عندما كان زوجي مريض وعلم الكابتن، وقام بالتواصل معي للإطمئنان عليه، وأخبرته بمرضه وفور رجوعي إلى المنزل، وجدته قام بإرسال الدواء الذي يحتاج إليه زوجي إلى المنزل دون أن أطلب هذا الأمر".

مدخل منزل عائلة فاروق جعفر القديم بالمنيرة_6

سمير المليجي

ومن أمام مقهى "زهرة المنيرة"، التي تقع بجوار محل رحمة، الذي تعود ملكيته إلى أسرة الكابتن فاروق جعفر، جلس سمير المليجي الذي كان يعمل مراسلاً صحفياً، في أحد الجرائد المصرية وأحد جيران جعفر في حي المنيرة، يحكي أحد المواقف الإنسانية، التي بدرت من جعفر تجاهه، قائلاً: "هناك موقف لن أنساه للكابتن فاروق معي، عندما كنت أعمل مراسل رياضي، لم أكن أملك الخبرات الكبيرة في المجال الإعلامي، طلبت إجراء حوار معه، لم يبخل في عز ما كان بيسافر ومشغول وعمل معي حوار صحفي مهم وأي حد بيلعب كورة لا بد أن يحذوا حذو فاروق جعفر".

سمير المليجي

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