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"قبل إمام عاشور".. كواليس عقوبة تاريخية وقعت على محمد أبو تريكة

08:53 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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    أبو تريكة الهداف التاريخي للقاءات القمة
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    احتفال أبو تريكة بهدف في مرمى أوكلاند
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    أبو تريكة نجم الأهلي السابق
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    احتفال محمد أبو تريكة
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    احتفال أبو تريكة بهدفه في نهائي أمم أفريقيا 2008
  • عرض 18 صورة
    لحظة هدف أبو تريكة في الصفاقسي
  • عرض 18 صورة
    احتفال محمد أبو تريكة بهدفه في الصفاقسي
  • عرض 18 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق
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    محمد أبو تريكة 2
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    محمد أبو تريكة 1
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    محمد أبو تريكة 3
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    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي
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    محمد أبو تريكة 4
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 18 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 18 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
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كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي اليوم الخميس، توقيع غرامة مالية على نجم وسط الفريق إمام عاشور قدرها مليون جنيه، بسبب ما بدر منه، عقب مباراة المارد الأحمر أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

وكان مصدر داخل النادي الأهلي، كشف دخول إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في مشادة مع زميله بالفريق محمد الشناوي، عقب مباراة المارد الأحمر أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

وأشار أن إمام كان يتحدث بغضب في غرفة الملابس، بعد عدم مشاركته في مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يوقع فيها النهادي الأهلي غرامة مالية كبيرة على أحد لاعبيه، حيث سبق وتم توقيع غرامات مالية على الكثير من لاعبي الفريق بينهم محمود كهربا وصالح جمعة وغيرهم، ولعل أبرز اللاعبين الذين تم توقع غرامة مالية كبيرة عليهم، هو نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة.

في ديسمبر 2012، قام مدير الكرة بالنادي الأهلي آنذاك سيد عبد الحفيظ بتوقيع غرامة مالية، على نجم وسط الفريق محمد أبو تريكة قدرها نصف مليون جنيه، بسبب رفضه المشاركة أمام إنبي في نهائي كأس السوبر المصري.

ولم تقف العقوبة عند الغرامة المالية فقط، بل قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري آنذاك، إيقاف أبو تريكة عن المشاركة مع الفريق لمدة شهرين، مع منعه من ارتداء شارة قيادة الفريق.

وكان سيد عبد الحفيظ كشف في تصريحات صحفية سابقة، أن الغرامة التي قام بتوقيعها على محمد أبو تريكة، هو القرار الأصعب طوال مسيرته الإدارية.

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