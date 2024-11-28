جدول مباريات كأس الرابطة... تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك (صور)

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كتبت - نهى خورشيد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن موعد انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس الرابطة الموسم 2024-2025، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جدول مباريات دور المجموعات من البطولة. كما حددت الرابطة مواعيد مباريات الدور الربع النهائي، والنصف النهائي بجانب إقامة اللقاء النهائي يوم 29-6-2025.

وكانت قرعة الرابطة أجريت سابقاً وأسفرت عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجيت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا كليوباترا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، وإنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.