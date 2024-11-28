أول رد فعل لكهربا بعد إعلان عقوبة إمام عاشور رسميًا

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"قبل إمام عاشور".. كواليس عقوبة تاريخية وقعت على محمد أبو تريكة

قرر محمد رمضان المدير الرياضي للاهلي توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه علي إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول للكرة .

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي ان محمد رمضان قرر توقيع العقوية علي إمام عاشور.

ودخل إمام عاشور في مشادة مع محمد الشناوي علي خلفية رفض الأخير للإعتراض لغير الائق للأول علي عدم مشاركته في المباريات.

وأثار مران عاشور اليوم بإستاد مختار التتش العديد من الأحاديث حول قرار مرانه بشكل فردي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إمام عاشور سوف يتدرب مع الفريق ولكن في جانب أخر ولن يتواجد بالتدريب الجماعي.

وأضاف الأهلي يدرك جيداً القواعد واللوائح وبالتالي فأنه سوف يتدرب منفرداً في ذات التوقيت الخاص بالفريق سواء في الجيم أو علي هامش التدريب الجماعي.

واوضح ان إمام عاشور بشكل مبدئي خارج الحسابات الفنية لمارسيل كولر في مواجهة البنك الاهلي المقرر لها الأحد المقبل بالدوري وسوف يحدد موقفه من رحلة جنوب أفريقيا طبقا لقرار مارسيل كولر.