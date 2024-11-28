هاني حتحوت يكشف مفاجأة بشأن أزمة إمام عاشور في الأهلي

"متعليش صوتك".. قرار عاجل من الأهلي ضد إمام عاشور بعد المشادة مع الشناوي

كتب - يوسف محمد:

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس الخلاف الذي دار بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وزميله بالفريق محمد الشناوي، عقب مباراة المارد الأحمر أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

وكتب حتحوت عبر حسابه الرسمي على التغريدات "X" تويتر سابقاً: "بعد مباراة ستاد أبيدجان التي جلس فيها إمام عاشور بديلًا "رابع مباراة كاملة على الدكة منذ انضمامه للأهلي في صيف 2023، وفي أثناء توجه اللاعبين لغرفة الملابس، تصاعد غضب اللاعب حتى صدر منه ما لا يليق ضد زملائه، بحسب مصدر".

وأضاف: "تدخل محمد الشناوي قائد الفريق، فوقعت مشادة شارك اللاعبون في تهدئتها".

وتابع: "المدير الرياضي محمد رمضان أبلغ اللاعب بعدم حضور محاضرة كولر لبعد المباراة".

وأكمل: "في اليوم التالي أمس، تم إبلاغ اللاعب بتوقيع غرامة قدرها مليون جنيه لخروجه عن النص، فاعترض اللاعب وغادر المران".

وواصل: "صدر قرار بإبعاد إمام عاشور عن التدريبات الجماعية لأسبوع، بداية من مران الغد حيث يعود الفريق بعد راحة اليوم "يلعب الفريق أمام البنك الأهلي بالدوري ثم أورلاندو بايرتس بدوري الأبطال".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ستاد أبيدجان، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.