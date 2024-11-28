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رسميا... الأهلي يعلن تفاصيل عقوبة إمام عاشور

06:20 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 25 صورة
    اللاعب إمام عاشور
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور
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    إمام عاشور (2)
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور
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    إمام عاشور 2
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (4)
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (6
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (3)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (2)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (1)_Easy-Resize.com
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (5)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (1)
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    هدف إمام عاشور
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كتب - يوسف محمد:

قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، القائم بأعمال مدير الكرة، تغريم إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مليون جنيه، لما بدر منه عقب مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، في دوري أبطال أفريقيا.

وكان مصدر داخل النادي الأهلي، كشف دخول إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في مشادة مع زميله بالفريق محمد الشناوي، عقب مباراة المارد الأحمر أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

وأشار المصدر، أن إمام كان يتحدث بغضب في غرفة الملابس، بعد عدم مشاركته في مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ستاد أبيدجان، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

عقوبة إمام عاشور تغريم إمام عاشور مليون جنيه مشادة إمام عاشور مع محمد الشناوي محمد رمضان المدير الرياضي
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