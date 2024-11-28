رسميا... الأهلي يعلن تفاصيل عقوبة إمام عاشور

"متعليش صوتك".. قرار عاجل من الأهلي ضد إمام عاشور بعد المشادة مع الشناوي

كتب - يوسف محمد:

قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، القائم بأعمال مدير الكرة، تغريم إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مليون جنيه، لما بدر منه عقب مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، في دوري أبطال أفريقيا.

وكان مصدر داخل النادي الأهلي، كشف دخول إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في مشادة مع زميله بالفريق محمد الشناوي، عقب مباراة المارد الأحمر أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

وأشار المصدر، أن إمام كان يتحدث بغضب في غرفة الملابس، بعد عدم مشاركته في مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ستاد أبيدجان، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.