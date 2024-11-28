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"إيه حصل".. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور عن إمام عاشور

05:24 م الخميس 28 نوفمبر 2024

خالد الغندور

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كتبت-هند عواد:

أثار خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور عن أزمة إمام عاشور لاعب الأهلي الأخيرة، وتوقيع عقوبة مالية عليه.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هو إيه اللي حصل مع إمام عاشور".

وكشف مصدر داخل الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، توقيع عقوبة مالية على إمام عاشور، لتحدثه بغضب، بسبب عدم مشاركته في المباراة السابقة، ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.

منشور خالد الغندور عن إمام عاشور

ويمكن الإطلاع على تفاصيل الأزمة الكاملة، اضغط هنا.

خالد الغندور أزمة إمام عاشور توقيع عقوبة مالية على إمام عاشور خالد الغندور على فيسبوك
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