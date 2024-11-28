"إيه حصل".. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور عن إمام عاشور

كتبت-هند عواد:

أثار خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور عن أزمة إمام عاشور لاعب الأهلي الأخيرة، وتوقيع عقوبة مالية عليه.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هو إيه اللي حصل مع إمام عاشور".

وكشف مصدر داخل الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، توقيع عقوبة مالية على إمام عاشور، لتحدثه بغضب، بسبب عدم مشاركته في المباراة السابقة، ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.

ويمكن الإطلاع على تفاصيل الأزمة الكاملة، اضغط هنا.