"متعليش صوتك".. قرار عاجل من الأهلي ضد إمام عاشور بعد المشادة مع الشناوي

كتب- مصراوي:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي توقيع عقوبة مالية على إمام عاشور لاعب الفريق، عقب مواجهة استاد ابيدجان الماضية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن إمام عاشور كان يتحدث بغضب عن عدم مشاركته في غرفة الملاعب، عقب مباراة استاد أبيدجام فطالبه الشناوي بأن يخفض صوته ولا يتحدث في هذا الأمر إلا باستاد مختار التتش.

أضاف: "ولكن إمام استمر في الصوت المرتفع وظهر غاضبا فعنفه الشناوي وتدخل اللاعبين وانتهت المشادة عند هذا الحد".

وأوضح: "بعد ظهر أمس حدث نقاش مع محمد رمضان المدير الرياضي والذي وقع عقوبة مالية علي اللاعب بسبب ما فعله ومشادته مع الشناوي قائد الفريق، واعتراضه على عدم المشاركة بشكل غير لائق".

وأكمل المصدر، أن إمام عاشور خاض مران فردي اليوم بسبب شعوره بالإجهاد الشديد والذي منعه من خوض مران الأمس.

وأتم المصدر، أن الأزمة انتهت عند هذا الحد ولكن الأمر الفني ومشاركته في المباريات المقبلة، سيكون في يد مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

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