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"كولر لن يجازف".. تطورات إصابة وسام أبو علي وموقفه من موقعة أورلاندو

01:56 م الخميس 28 نوفمبر 2024

وسام أبو علي لاعب الأهلي

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كتب- عمر سلامة:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تطورات إصابة الفلسطيني وسام أبو علي، وموعد عودته للمشاركة في المباريات.

وتعرض وسام أبو علي، للإصابة خلال المشاركة مع المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026، بإجهاد في مشط القدم اليسرى.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن هناك تحسن كبير في حالة وسام أبو علي وسوف يخضع لأشعة لتحديد موقفه وموعد نزوله للتدريبات.

وأكمل أن الأشعة سوف تحسم موقف اللاعب من التواجد مع الأهلي في رحلة جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة أورلاندو بايرتس المقرر لها 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن وسام أبو علي لديه الرغبة في التواجد والمشاركة في المباريات ويخوض برنامج تأهيلي مكثف في الوقت الحالي.

وأتم المصدر تصريحاته: "لكن حتى إذا كان ضمن البعثة فإن السويسري مارسيل كولر لن يجازف بتواجده في تلك الرحلة".

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الأهلي وسام أبو علي أخبار الأهلي النادي الأهلي
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