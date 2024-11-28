"أحد الكباتن".. تفاصيل اتفاق الأهلي مع ثنائي الفريق على تجديد التعاقد

كتب-مراسل مصراوي:

اتفق محمد رمضان المدير الرياضي في النادي الأهلي، مع رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين، بعد مفاوضات حدثت الفترة الماضية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، عقد محمد رمضان جلسات مع ثنائي الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم، لتجديد تعاقدهما، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر: "رمضان أكد لرامي ربيعة التقدير الشديد لقدرات، خاصة أنه أحد كباتن الفريق حاليا، والاتفاق على التجديد لموسمين، مع بند تعديل القيمة المالية للموسم الحالي".

وأضاف المصدر: "الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تجديد عقود بعض لاعبي الفريق المتبقيين، بينهم حمزة علاء وياسر إبراهيم، كذلك تسير الأمور بشكل جيد مع محمد الشناوي حارس المرمى".

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