"هذه هي قيمة الزمالك".. تعليق ناري من الغندور على احتفال الأهلي بذكرى القاضية

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي خالد الغندور، على احتفالات النادي الأهلي وصفحاته وجماهيره بالذكرى الرابعة للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك.

وقال "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور:" بكل تأكيد من حق النادي الأهلي وجماهيره الاحتفال بذلك ولكن النادي الأهلي توج بنفس البطولة مرتين بعد بطولة 2020 أمام الزمالك".

وأضاف: "لا أعتقد أن ذلك يحدث في العالم أن تحتفل ببطولة توجت بها مرتين بعد ذلك على حساب الوداد المغربي في المغرب والترجي التونسي في القاهرة".

وأكمل: "النادي الأهلي ولاعبيه وجمهوره يعلمون قيمة نادي الزمالك جيدًا والدليل على ذلك أن الأهلي لا يهتم بالاحتفال بذكرى التتويج على حساب الوداد أو الترجي".

وأتم تصريحاته: "تلك الاحتفالات حتى الأن تؤكد أن الأهلي الكبير والعريق وكل المنتمين إليه يرون أن على مدار 12 نسخة توج الأهلي بهم أهمهم الانتصار على الزمالك وهذا يدل على قيمة القلعة البيضاء".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020، على حساب الزمالك، بعد الفوز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، أحرزهما عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة الذي إطلاق عليه "هدف القاضية"

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