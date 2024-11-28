"انتظرت 4 ساعات في الجراج ورفضت الزمالك".. أفشة يكشف كواليس انضمامه إلى الأهلي

كتبت-هند عواد:

كشف محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس انتقاله إلى الفريق، وسبب رفضه الانضمام إلى الزمالك.

وقال أفشة في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي" المذاع عبر فضائية الأهلي: "وأنا في بيراميدز، كان المدرب يريد ضم إبراهيم حسن من الزمالك، وأراد أن أدخل في صفقة تبادلية وانتقل إلى الأبيض، لكنني قلت له لا أنا لن أدخل في صفقة تبادلية، واخترت النادي الأهلي".

وأضاف: "بيراميدز دخل في معسكر مغلق من دوتي ولم يتم قيدي في القائمة الأفريقية، كنت أذهب إلى التدريبات يوميا ولا يوجد أحد في النادي سوى عمال الفرقة، حتى انتهت الأمور".

وأتم تصريحاته: "الحمدلله الأمور تمت بعدها وتم قيدي في الأهلي، في أخر لحظة، بالتحديد قبل ساعة واحدة فقط، وانتظرت أمير توفيق مدير التعاقدات في جراج الأوبرا، لمدة 4 ساعات، من الساعة الثامنة حتى الثانية عشر".



