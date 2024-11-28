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على هامش الودية.. تدريبات استشفائية لأساسي الزمالك

12:03 م الخميس 28 نوفمبر 2024

مران فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في كأس الكونفدرالية، تدريبات استشفائية في مقر النادي اليوم على هامش ودية الأبيض أمام فريق مدينة نصر.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية لتجهيزهم لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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