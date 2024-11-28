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ردا على مفاوضات الشيبي.. هل يضم بيراميدز ثنائي الزمالك؟

11:51 ص الخميس 28 نوفمبر 2024
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    محمد الشيبي أثناء الخروج من مباراة الأهلي
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    حسين الشحات ومحمد الشيبي
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    اشتباك الشيبي وحسين الشحات
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    محمد الشيبي يرفع قميصه للجماهير
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    الشيبي أثناء الخروج من مباراة الأهلي
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    حسين الشحات ومحمد الشيبي
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    الشيبي ضد حسين الشحات
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    الشيبي ضد حسين الشحات (4)
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    الشيبي ضد حسين الشحات (5)
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة مفاوضات نادي بيراميدز، لضم ثنائي فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور، إن انتشار خبر مفاوضات بيراميدز مع ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري ما هو إلا حديث وكلاء لاعبين.

وأضاف: "اتكلمنا هنا في البرنامج على تفكير نادي الزمالك في التفاوض مع محمد الشيبي وإن اللاعب لا يرغب في التجديد لبيراميدز لإنه يريد الإنتقال لنادي جماهيري".

وأضاف:"من حق بيراميدز بالطبع التفاوض مع المثلوثي والجزيري ولكن بيراميدز يمتلك لاعبين محترفين مثل الكارتي وبلاتي توريه الذي جدد تعاقده بجانب مايلي المهاجم الهداف فمش من الطبيعي أن يدخل في مفاوضات مع ثنائي محترف".

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الزمالك الشيبي بيراميدز أخبار الزمالك نادي بيراميدز
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