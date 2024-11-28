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"كنت خايف طارق حامد يلحقني".. أفشة يكشف أسرار هدف القاضية ممكن

11:28 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

محمد مجدي أفشة

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كتبت-هند عواد:

كشف محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسرار هدفه في الزمالك "القاضية ممكن"، الذي حصد به لقب دوري أبطال أفريقيا 2020.

وقال أفشة في تصريحات عبر قناة الأهلي: "كنت رايح ألعب الكرة لعلي معلول، لكنه لعبها لمروان محسن، وأنا كنت بعيدا واتخذت قرارا أني الكرة الثانية لي، وأشرف بن شرقي "مكنش شايفني"، أنا في ظهره، والحمدلله أن طارق حامد لم يلحق بي "كنت خايف يلحقني"، لأنه إذا لحق بي كان سيتدخل على الكرة "فاول"".

وأضاف: "ولم أنظر إلى المرمى، استلمت وسددت بعد اتخاذ القرار، وإذا نظرت إلى المرمى لما كنت لحقت الكرة، الكرة بها مهارة وكنترول وتوفيق من الله، وقبل دخولها المرمى كنت ذاهبا للاحتفال".




محمد مجدي أفشة طارق حامد هدف القاضية
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