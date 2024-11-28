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"هيبقى بالفهلوة".. أول رد من ميدو بشأن توليه منصب جديد في الزمالك

11:25 ص الخميس 28 نوفمبر 2024
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كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، حقيقة توليه منصب المدير الرياضي، داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

قال ميدو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "غير صحيح أن تم عرض عليا منصب المدير الرياضي في الزمالك، كما تردد في الفترة الأخيرة".

أكمل: "أنا تحت أمر النادي في أي حاجة بس المنصب ده الواحد لو اشتغله هيبقى بالفهلوه والنادي محتاج شخص متخصص في الموضوع ده لانه بيحتاج خبرات كبيرة وشهادات".

وأكمل: "ولازم يكون عندك مدير فني جامد ومدير رياضي جامد، والأندية المصرية تتكبد خسائر مالية ضخمة بسبب إهمال منصب المدير الرياضي".

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