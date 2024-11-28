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الونش في الدفاع ومشاركة سيف وفرج.. تشكيل الزمالك لودية مدينة نصر

11:14 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض ودية مدينة نصر، المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عاطف – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال – سيف جعفر – محمد حمدي.

خط الهجوم : محمد حمدي – عمر فرج – مهاب ياسر.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

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