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"29 تمريرة صحيحة".. ماذا قدم محمد صلاح ضد ريال مدريد؟

11:13 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

محمد صلاح

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كتبت-هند عواد:

أهدر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ركلة جزاء ضد ريال مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الريدز بثنائية نظيفة.

ولعب محمد صلاح المباراة كاملة، وحصل على تقييم 6.9/10، وفقا لموقع الإحصائيات والأرقام "Sofascore".

وجاء تقييم محمد صلاح في المباراة كالآتي:

لعب 90 دقيقة

0 أهداف

0 تسديد على المرمى

1 تسديد خارج المرمى

الحصول على ركلة جزاء

إهدار ركلة جزاء

لمس الكرة 53 مرة

تمريرات صحيحة 29/36 (81%)

الكرات الطويلة 2/2

0 أخطاء

إجمالي التدخلات 2

محمد صلاح ريال مدريد ليفربول الإنجليزي دوري أبطال أوروبا
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