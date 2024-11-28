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عودة الونش.. الزمالك يواجه مدينة نصر وديا بقرار جوميز

10:41 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

جوزيه جوميز

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كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض مباراة ودية صباح اليوم الخميس أمام فريق مدينة نصر.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة بلاك بولز التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وعلى رأسهم محمود الونش، الذي سيشارك للمرة الأولى بعد عودته من الإصابة بالصليبي.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك جوميز محمود الونش
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