59 دقيقة وزيرو أهداف.. ماذا فعل مهاجم الزمالك بعد التعاقد معه من 82 يوما؟

أول تعليق من جوزيه جوميز بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية

كتب- محمد خيري:

تعاقد نادي الزمالك مع الفلسطيني عمر فرج، مطلع الموسم الحالي لتدعيم هجوم الفريق، بناء على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض.

وانضم عمر فرج لنادي الزمالك، من الدوري السويدي، وتحديدا من نادي أيك السويدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة 4 سنوات.

ماذا فعل عمر فرج مع الزمالك

ولم يشارك عمر فرج مع نادي الزمالك بشكل منتظم في المباريات، منذ الانضمام للفريق الأبيض، وتحديدا يوم 5 سبتمبر الماضي، يعني حوالي 82 يوما.

وشارك عمر فرج في مباراتين فقط منذ الانضمام للزمالك، بواقع 59 دقيقة، حيث لعب 14 دقيقة فى مواجهة الأهلى بالسوبر الأفريقى، وشارك 45 دقيقة أمام البنك الأهلى فى الدورى، ولم يصنع أو يسجل اللاعب أى أهداف فى اللقائين.

وخلال مشواره مع الزمالك، انضم عمر فرج لصفوف منتخب فلسطين، في مناسبتين، للمشاركة في تصفيات كأس الأمم كأس العالم 2026 عن قارة أسيا.