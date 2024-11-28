أول تعليق من جوزيه جوميز بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية

كتب - محمد خيري:

أعرب جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة، بعد تحقيق الفوز على حساب فريق بلاك بولز الموزمبيقي، في افتتاح مباريات الفريق بدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جوميز، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كنت سعيد للغاية بالعقلية التي تمتع بها اللاعبين في مباراة اليوم، ولكنني لم أكن سعيد بالتحولات الهجومية وكان لدينا فرص كثيرة في الشوط الأول لم نستغلها ولعبنا مباراة قوية أمام فريق صعب ويلعب كرة جيدة".

وأضاف: "لا أعلم طبيعة إصابة حمزة المثلوثي ولكنها كانت كدمة قوية، وسيخضع لكشف طبي دقيق لمعرفة حجم الإصابة والجميع يعلم جيدا أن مثل هذه الإصابات تحتاج لوقت لمعرفة تفاصيلها".

وتابع: "مجلس الإدارة يعلم احتياجاتي في الفترة المقبلة، واتمنى أن يتم تلبيتها والأهم حاليا هو استخدام جميع اللاعبين الموجودين".

وأكمل: "لدينا بعض المشاكل ومقدرش أقول إنها مشاكل عادية، مثل المشكلة التي حدثت مع مدير الكرة واثنين لاعبين، بعد مباراة بيراميدز في السوبر المصري، واستمروا في السجن لمدة 10 أيام دون تدريب والثنائي دونجا وشلبي تأثروا بعد ذلك، بالإضافة إلى تعرض زيزو للإصابة بعد ذلك".

وواصل: "لدي ثقة أننا سنكون أقوى في المستقبل وكل اللاعبين الموجودين حاليا لديهم القدرة على تحقيق الفوز".

وأردف: "كونراد ميشالاك قدم أداء مميز في مباراة اليوم، وظهر بتحركات إيجابية هو لاعب من النوعية التي تحتاج إلى مساحات، لأنه يمتاز بالسرعة الفائقة وسوف نحتاجه في المباريات التي بها مساحات".

واختتم جوميز تصريحاته: "وجود المصري البورسعيدي معنا في نفس المجموعة له سلبيات وإيجابيات، من السلبيات أنه فريق مميز، والإيجابيات تتمثل في أن المبارتين ستكونان في القاهرة والمجموعة كلها صعبة وليست سهلة".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

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