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اختبار منشطات مفاجئ لفتوح ودونجا بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية

12:31 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

لقطات من مباراة الزمالك ضد بلاك بولز (14)

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كتب - محمد خيري:

خضع أحمد فتوح ونبيل عماد "دونجا" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار المنشطات عقب مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.

وسجل هدفي الزمالك في مباراة اليوم كل من أحمد عبد الرحيم "إيشو" في الدقيقة 45 ونبيل عماد دونجا في الدقيقة 51.

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أحمد فتوح نبيل عماد دونجا الزمالك اختبار المنشطات بلاك بولز كأس الكونفدرالية الأفريقية
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