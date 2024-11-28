"بنت أبويا".. ابنة حسام حسن تنشر صورة تجمعهما

كتب- نهى خورشيد:

نشرت يارا حسام حسن ابنة المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، صورة جديدة معه.

وشاركت يارا متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة مع العميد بتعليق:"بنت أبويا".

والجدير بالذكر أن منتخب مصر اختتم مشواره في تصفيات أمم أفريقيا، بتعادل إيجابياً مع بتسوانا بهدف لكل منها.

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