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موعد مباراة الزمالك المقبلة

10:58 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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كتب- نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز، عندما يحل ضيفاً على غزل المحلة ضمن الجولة الرابعة من المسابقة المحلية.

وحقق الفارس الأبيض فوزاًَ اليوم علي نظيره بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة:

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل 2 ديسمبر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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