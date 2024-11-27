كتب - يوسف محمد:

احتفى الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بذكرى تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2020.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "إنستجرام"، عدد من الصور للكرة التي لعبت بها المباراة، علق عليها: "شاهدة على ليلة من ليالينا التاريخية".

وظهرت الكرة التي لعبت بها مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، داخل ستاد مختار التتش بالجزيرة وعليها توقيع من جميع اللاعبين، الذين حضروا مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 أمام الزمالك.

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز في هذا اللقاء، على حساب نظيره الزمالك في المباراة النهائية، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، يوم 27 نوفمبر 2020، على ستاد "القاهرة الدولي".

أقرأ أيضاً:

"متزعلوش على كرة العارضة النهاردة".. حسين الشحات يستعيد ذكريات القاضية

نجم الأهلي السابق: سعيد للغاية بعدم مشاركة إمام عاشور أمام استاد أبيدجان