لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا

- -
22:00

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

دينامو زغرب

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف سبب تغيير ملعب مباراة الأهلي والبنك

09:44 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ظهور أشرف داري في تدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    ظهور أشرف داري في تدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    تدريبات الأهلي (14)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات الأهلي (12)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات الأهلي (10)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات الأهلي (11)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات الأهلي (16)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات الأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات الأهلي (19)
  • عرض 11 صورة
    تدريبات الأهلي (13)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف مصدر مطلع، عن السبب وراء تغيير ملعب مباراة الأهلي والبنك ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

وقال المصدر إن قرار رابطة الأندية بنقل مباراة النادي الأهلي أمام البنك إلى ملعب السلام، بدلاً من إقامتها على ستاد القاهرة الدولي. لعدم جاهزيته لاستضافة المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي مباراة الأهلي القادمة مباريات الدوري المصري الأهلي اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد توقف امتد لبضعة ساعات.. عودة خدمات إنستاباي بصورة طبيعية