مصدر يكشف سبب تغيير ملعب مباراة الأهلي والبنك
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كشف مصدر مطلع، عن السبب وراء تغيير ملعب مباراة الأهلي والبنك ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.
وقال المصدر إن قرار رابطة الأندية بنقل مباراة النادي الأهلي أمام البنك إلى ملعب السلام، بدلاً من إقامتها على ستاد القاهرة الدولي. لعدم جاهزيته لاستضافة المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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