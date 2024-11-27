"تاريخية بمعنى الكلمة".. أمير توفيق يحتفل بذكرى التاسعة

كتبت - نهى خورشيد

احتفل أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، بذكرى لقب دوري أبطال إفريقيا التاسع في تاريخ القلعة الحمراء، والذي توج به على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.

وكتب أمير توفيق عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" :"ذكرى احلى فرحة كروية الواحد عاشها طول عمره، بطولة كانت فارقة وتاريخية بمعنى الكلمة".

والجدير بالذكر أن أمير توفيق قرر الرحيل عن منصب مدير الكرة، من أجل التفرغ والعمل في شركة الكرة.