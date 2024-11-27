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مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة بلاك بولز

08:07 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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    إيشو من تدريبات الزمالك
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    ميشالاك من تدريبات الزمالك
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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    لاعبو الزمالك في التدريبات
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    عبد الواحد السيد من تدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    سيف فاروق جعفر من تدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز من تدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
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كتب- نهى خورشيد:

كشف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة بلاك بولز، بطل موزمبيق، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الفارس الأبيض نظيره بلاك بولز في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

ويبدأ الأبيض اللقاء بالتشكيل الأتي:
في حراسة المرمى: محمد عواد.
في خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.
في خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، عبد الله السعيد، أحمد عبد الرحيم “إيشو”.
في خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد مصطفى “زيزو”.

ويتواجد على دكة البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

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