"ساهم في تغيير شخصيتي".. أفشة يستعيد ذكريات هدفه التاريخي في نهائي أفريقيا أمام الزمالك

"بداية في أرسنال وعام بدون لعب".. من هو أوفي إيجاريا صفقة الزمالك

كتب - يوسف محمد:

استعاد محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ذكريات هدفه التاريخ في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، الذي منح المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال أفشة في تصريحات، نقلها الحساب الرسمي للنادي الأهلي: "يوم ٢٧ نوفمبر هو واحد من أفضل وأجمل الأيام بالنسبة لكل لاعبي الفريق وأشعر بالفخر الشديد لكوني واحدًا من المشاركين في هذا الحدث".

وأضاف: "الجميع داخل الفريق كانوا يعيشون فترة من التوتر قبل المباراة، لكنني عزلت نفسي تماما عن هذه الأجواء ولكن الهدف كان واحدًا بين الجميع وهو الرغبة في إسعاد جمهور الأهلي".

وتابع: "أحمد الشيخ أخبرني، بأنه خلال أدائه لصلاة الفجر توقع أنني سأسجل هدف في المباراة، شعرنا بحالة من التوتر بعد تسجيل الزمالك لهدف التعادل خاصة وأننا كنا نرغب في إسعاد الجماهير الأهلاوية، كرة الشحات التي ارتطمت بالعارضة صدمتنا وخوفنا للكرة تكون مش ماشية معانا".

وأكمل: "وتوقعت أن أحصل على الكرة الثانية، في هدفي في المباراة أمام الزمالك وكنت واخد قرار التسديد مباشرة وعقب نهاية المباراة ذهبت إلى البلد عندي وتفاجأت بتجمع الجمهور في الشوارع".

وواصل: "فرحة هدف نهائي أفريقيا أمام الزمالك، هتفضل هى الذكرى الأهم في حياتي، تسجيل الهدف الأهم في تاريخ الأهلي كما يقول الكثير من الناس هو أمر يمنحني ثقة كبيرة وساهم في تغيير شخصيتي".

واختتم أفشة تصريحاته: "أتمنى عندما اعتزل كرة القدم، يتم ذكر اسمي دائماً ويقال "كان عندنا محمد مجدى أفشة".

ويذكر أن محمد مجدى أفشة كان أحرز هدف فوز الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، في اللقاء الذي انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل، ليحصل الفريق على اللقب التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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