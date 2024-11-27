خلال 14 يوما.. 4 مواجهات نارية تنتظر ليفربول في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

يخوض فريق ليفربول العديد من المواجهات النارية خلال الفترة المقبلة في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

ويستهل ليفربول مواجهاته النارية عندما يستضيف ريال مدريد اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وبعدها بـ4 أيام فقط، يعود إلى الدوري الإنجليزي لمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب على ملعب أنفيلد، في الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

ويواصل الريدز مبارياته الصعبة، عندما يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك يوم الأربعاء 4 ديسمبر، في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وينخفض رتم اللقاءات الصعبة قليلا عندما يسافر ليفربول إلى جوديسون بارك لمواجهة إيفرتون في الجولة 15 من الدوري الممتاز، يوم السبت 7 ديسمبر.

ويختتم فريق المصري محمد صلاح مبارياته النارية بمباراة في دوري أبطال أوروبا، بمواجهة جيرونا الذي أنهى الدوري الإسباني 2023/24 في المركز الثالث برصيد 81 نقطة، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.