"بداية في أرسنال وعام بدون لعب".. من هو أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المنتظرة؟

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كتب - يوسف محمد:

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي أوفي إيجاريا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير المقبل 2025.

وكان أوفي إيجاريا وصل إلى القاهرة مع بداية شهر أكتوبر الماضي، وخضع للاختبار في الزمالك، وشارك في مباراة ودية أمام بتروجت، ولكنه رفض الاستمرار لفترة أطول تحت الاختبار ورحل.

وعاد إيجاريا، إلى دائرة اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بعد طلب البرتغالي جوزيه جوميز بالتعاقد مع اللاعب.

ويمتلك صاحب ال 27 عاماً، جنسيتين وهما الجنسية الإنجليزية والجنسية النيجيرية أيضاً، سبق له اللعب في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

ويلعب إيجاريا في مركز لاعب الوسط المهاجم، حيث بدأ إيجاريا مشواره في كرة القدم، من صفوف نادي الأرسنال الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى فريق ليفربول تحت 18 عاماً، في عام 2014 وتم تصعيد اللاعب للفريق الأول رفقة الريدز في عام 2016.

وخلال فترة تواجده في ليفربول زامل إيجاريا النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، وخرج إعارة لأكثر من فريقـ منهم سندرلاند الإنجليزي ورينجرز الاسكتلندي، ريدينج الإنجليزي الذي استمر اللاعب في صفوفه، قبل أن ينتقل إليه بشكل نهائي في عام 2020.

ورحل إيجاريا عن فريق ريدنج الإنجليزي في عام 2023، لم ينضم إلى أي فريق حتى الأن.

وشارك إيجاريا مع مختلف الفرق التي لعب لها في 205 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 16 هدفاً وتقديم 17 تمريرة حاسمة.

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