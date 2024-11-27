بعد تجربة رئيس اللجنة..توجيه باختبارات سيارات الإسعاف بمتخصصين في القسم الثالث

كتب - إسلام عمار:

وجه الكابتن مصطفى عيسى، رئيس لجنة مسابقات دوري القسم الثالث بالاتحاد المصري لكرة القدم، مراقبي مباريات مجموعات الدوري بالاستعانة بالمختصين في المجال الطبي بشأن تفقد حالة سيارات الإسعاف للوقوف على مدى جاهزيتها بالمعدات الإسعافية اللازمة.

وكان رئيس لجنة مسابقات دوري القسم الثالث بالاتحاد المصري لكرة القدم أجرى تجربة وقتية خلال مراقبته مباراة بلدية المحلة وأسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري المحترفين المصري بشأن فحص حالة سيارة الإسعاف المكلفة بالتأمين الطبي في المباراة.

وتضمنت التجربة استعانة عيسى بطبيبي فريقي بلدية المحلة وأسوان لفحص الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بالعمليات الإسعافية مثل أجهزة الأكسجين، والصدمات القلبية المتعلقة بالانعاش القلبي، وذلك حرصًا على صحة اللاعبين خلال المباريات.

وكانت ملاعب في كرة القدم شهدت فحص بعض من مراقبي المباريات في القسمين الثالث والرابع خلال أيام ماضية سيارات الإسعاف للوقوف على مدى جاهزيتها بتوافر المعدات الطبية المتعلقة بالعملية الإسعافية مع لاعبي الأندية خلال إقامة المباريات للتعامل السريع مع الحالة.