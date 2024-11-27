لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك

- -
21:00

بلاك بولز

الكونفيدرالية الإفريقية

المصري

- -
18:00

أنيمبــــا

جميع المباريات

إعلان

"متزعلوش على كرة العارضة النهاردة".. حسين الشحات يستعيد ذكريات القاضية

03:54 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

حسين الشحات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

استعاد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ذكريات التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك 2020، والكرة التي سددها في العارضة.

وقال الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج "حارس الأهلي" المذاع عبر فضائية الأهلي، إن حسين الشحات في الكرة المهدرة، تركيزه على الاحتفال فقط، ليس التسجيل، لهذا تم إهدار الكرة.

ورد الشحات مازحا، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حارس الأهلي": "مش عايز جمهور الأهلي يزعل مني على الكرة اللي هجيبها في العارضة النهاردة".

وتحل الذكرى الرابعة للمباراة السابقة المعروفة بـ"القاضية ممكن"، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر، والتي فاز بها الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1.

اقرأ أيضًا:

"حب من أول نظرة وخطوبة 4 سنوات".. عمرو السولية وزوجته يكشفان أسرار جديدة في علاقتهما

حسين الشحات ذكريات القاضية النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تجربة رئيس اللجنة..توجيه باختبارات سيارات الإسعاف بمتخصصين في القسم الثالث

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر
وفاة الفنان خالد جمال الدين
وداع حزين.. تشييع مدرب الغطس ضحية حادث غرق لانش مرسى علم
النصر للسيارات: نعمل على إنتاج 10 سيارات في الساعة
مصر تُرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)