"متزعلوش على كرة العارضة النهاردة".. حسين الشحات يستعيد ذكريات القاضية

كتبت-هند عواد:

استعاد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ذكريات التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك 2020، والكرة التي سددها في العارضة.

وقال الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج "حارس الأهلي" المذاع عبر فضائية الأهلي، إن حسين الشحات في الكرة المهدرة، تركيزه على الاحتفال فقط، ليس التسجيل، لهذا تم إهدار الكرة.

ورد الشحات مازحا، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حارس الأهلي": "مش عايز جمهور الأهلي يزعل مني على الكرة اللي هجيبها في العارضة النهاردة".

وتحل الذكرى الرابعة للمباراة السابقة المعروفة بـ"القاضية ممكن"، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر، والتي فاز بها الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1.

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