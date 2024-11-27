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نجم الأهلي السابق: سعيد للغاية بعدم مشاركة إمام عاشور أمام استاد أبيدجان

03:53 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

اللاعب إمام عاشور

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كتب- محمد خيري:

أكد عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، أن قرار عدم مشاركة إمام عاشور أمام استاد أبيدجان الإيفواري قرارا صحيحا، لإعادة اللاعب مرة أخرى لحالته الطبيعية.

وحقق الأهلي الفوز أمس الثلاثاء، على حساب فريق استاد أبيدجان الإيفواري، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الحديدي في تصريحات على قناة "الحدث اليوم": "سعيد للغاية بقرار السويسري مارسيل كولر بعدم مشاركة إمام عاشور في مباراة استاد أبيدجان فهو بعيدا عن مستواه منذ فترة طويلة".

وأضاف: "محمد مجدي أفشة ظهر بمستوى جيد للغاية وما قدمه اليوم يفوق ما يقدمه إمام عاشور مع النادي الأهلي والفارق واضح للغاية".

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إمام عاشور استاد أبيدجان عمرو الحديدي
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