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"طلع سكينة على عمر الساعي".. أكرم توفيق يكشف أسرار السولية في المعسكرات

03:45 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

أكرم توفيق

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كتبت-هند عواد:

كشف أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسرار عمرو السولية لاعب الفريق، أثناء وجودهما معا في نفس الغرفة بالمعسكرات.

وقال أكرم في تصريحات عبر قناة الأهلي: "كل ما أمزح مع السولية يقول لي لا تمزح معي، وأنا أمزح معه لأنني أحبه، ويوجد موقف حصل في غرفتنا أمس، عمر الساعي دخل الغرفة فالسولية قال له "اطلع برا"، فالساعي أخبره أنه معه تذاكر المباراة يريد أن يعطيها لي وأنا لا أعلم أي شيء عنها".

وأضاف: "السولية قال له بعدها "اطلع برا"، وجدته في النهاية "طلع سكينة على الساعي"، وعمال يشرح فيه مازحا، قلت للساعي اهرب، الساعي يحب المزاح مع السولية والمعسكر السابق ذهب له الغرفة كان يريد منه شاحن الهاتف والسولية أخبره أنه معه شاحن واحد فقط، فظل يزعجه حتى طرده من الغرفة".

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أكرم توفيق عمرو السولية أسرار عمرو السولية المعسكرات
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