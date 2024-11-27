هل تدخل صلاح في تشكيل المنتخب؟ البدري يكشف موقفا لأول مرة

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كتب- محمد خيري:

تحدث حسام البدري المدير الفني السابق لنادي الأهلي ومنتخب مصر، طريقة تعامله محمد محمد صلاح، حين تولى تدريب الفراعنة، تفاصيل حصوله على شارة القيادة.

"منذ أن توليت تدريب منتخب مصر قررت منح شارة القيادة لمحمد صلاح، لا يصح أن يكون لدينا نجم بحجم صلاح ولا يحمل شارة القيادة".

وأضاف: "وضعت جدولا زمنيا لتهيئة اللاعبين لحصول صلاح على شارة القيادة لكن خرج تصريح من شخص آخر في وقت مبكر كشف عن اختيار صلاح كقائد وهو ما أغضب أحمد فتحي وقتها".

أوضح: "لكن التعامل معه كان سهلا لأنه لم يكن يتم استدعائه للمنتخب في ذلك الوقت بسبب الإصابات".

وأكمل: "في أحد المعسكر حدث نقاش حول هذا الأمر وعملت برغبة صلاح في أن يصبح قائدا للمنتخب ووضحت له بأن هذا قرار اتخذته بالفعل".

وأتم تصريحاته بشأن تدخل صلاح في التشكيل قائلا: " مكنتش باخد رأيه في التشكيل بس كنت بتناقش معاه، وفي مرة كنت هغير تريزيجيه وقالي ياريت متغيروش علشان نفسيته وكان عنده حق ومغيرتوش".

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