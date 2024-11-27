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"مش عارفين نتخلص منه".. الأهلي يكشف عقبة بيرسي تاو داخل النادي

02:21 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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    لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو
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    بيرسي تاو وأكرم توفيق
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    بيرسي تاو وخالد عبدالفتاح من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو وواسام أبو علي
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو لاعب الأهلي
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو 4
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    بيرسي تاو 2
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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كتب- مصراوي:

أكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن الأهلي يرغب في بيع بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة للاستفادة من مكانه لضم لاعب أجنبي آخر.

وأوضح المصدر أن النادي لم يتلقى أي عروض رسمية حتى الآن لرحيل اللاعب وهو ما يزيد الموقف تعقيدا، علاوة أن الأزمة الرئيسية تكمن في الراتب الكبير الذي يتقاضاه بيرسي تاو مع الأهلين وهو العقبة الحقيقية له داخل النادي.

وأكمل: "الراتب الكبير الذي يتقاضاه اللاعب حاليا، يجعل الأندية المهتمة تتردد في تقديم عروض تتناسب مع تلك التطلعات".

وأتم المصدر: "الأهلي يبحث عن حلول في الوقت الحالي، للتخلص من اللاعب سواء بعروض انتقال نهائي، لتخفيف العبء المالي والاستفادة من رحيله في إعادة ترتيب قائمة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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