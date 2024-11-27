"عاطفي ويفقد تركيزه بسهولة".. عمرو السولية يتحدث عن غضب رضا سليم لعدم المشاركة

كتبت-هند عواد:

كشف عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طريقة تعامله مع غضب المغربي رضا سليم، لابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي.

وقال السولية في تصريحات عبر قناة الأهلي: "يوجد لاعبين صغيرين في السن ومحترفين، يكونون بعيدين عن المباريات لاعب مثل رضا عاطفي، يمكن أن يركز ويفقد تركيزه في نفس الثانية، يفقد تركيزه بسهولة".

وأضاف: "دورنا التحدث معه، خارج الملعب بشكل مستمر، في التدريبات دائما، وأخبره أنه يجب أن يكون في كامل تركيزه طوال الوقت، وعندما تأتيه الفرصة يتمسك بها".

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