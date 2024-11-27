"حب من أول نظرة وخطوبة 4 سنوات".. عمرو السولية وزوجته يكشفان أسرار جديدة في علاقتهما

كتبت-هند عواد:

كشف عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسرار جديدة في علاقته بزوجته هدير مندور.

وقال السولية في تصريحات عبر قناة الأهلي: "زوجتي أصبحت كروية ولم تكن تشجع كرة القدم، ولكن بعد زواجنا أصبحت تشجع الأهلي، علاقتنا حب من أول نظرة، أول ما رأيتها كنا أصدقاء ولم يكن هناك أي شيء بيننا، وأول ما قابلتها وخرجت معها، قلت لصديقي إنني إذا فكرت في الزواج، سأتزوجها هي".

وأضاف: "بعد فترة اتخطبنا لمدة 4 سنوات، كنت في الإسماعيلي وهي تدرس، وعقدنا القران ثم مضيت للأهلي، هدير أول واحدة تقف معي ودائما تساعدني في الخروج من المواقف الصعبة هي وبناتي، وأحلى شيء حدث في حياتي أنني تزوجتها، ربنا يخليهالي".

وتحدثت هدير مندور في مداخلة هاتفية عبر قناة الأهلي، وقالت: "عمرو ليس زوجا مزعجا، طيب وهادي لا نسمع صوته في المنزل، ولا يتعصب، وبعد التتويج بالقاضية، لم ننام من الفرحة، أحلى يوم في حياته بعد ولادة ليلى وصوفيا، ونهرب من المنزل عندما يخسر".

وأتمت تصريحاتها: "عمرو أب ممتاز وزوج ممتاز وابن ممتاز، فخورة به، ربنا يحميه يارب، وهو رومانسي جدا رغم أنه لا يظهر عليه، لكنه يفعل مفاجآت لنا".