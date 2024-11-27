"رفع الحرج عن كولر".. لاعب الأهلي يطلب الرحيل نهائيا

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن يوسف أيمن مدافع النادي الأهلي طلب إنهاء إعارته في يناير المقبل وعدم استكمال فترة الإعارة لنهاية الموسم.

وتعاقد الأهلي مع يوسف أيمن، مطلع الموسم الحالي، من نادي الدحيل القطري، على سبيل الإعارة لمدة موسم، ولم يشارك بشكل أساسي حتى الآن.

وقال الغندور برنامجه عبر قناة المحور: "يوسف أيمن شايف إنه مش هيكون ضمن خطط المدرب وطلب رفع الحرج عن كولر وفتح الموضوع معه من جانب المسؤولين في الأهلي ".

وأتم تصريحاته: "مسؤولو الأهلي هيبلغوا كولر، وفي حال إنه شايف إن يوسف أيمن لن يكون له دور معه خلال الموسم الحالي سيتم تلبية طلب اللاعب".

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