"ظل يبكي بشدة وميكالي تدخل".. منتخب الشباب يعلن معاقبة لاعبه رغم التأهل

كتب- محمد خيري:

أكد إسلام الشاطر مدير منتخب الشباب، أن التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية، جاء في ظل وجود صعوبات كبيرة، ومباراة تونس كانت هناك ضغوط كبيرة على الجميع.

وقال "الشاطر" خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار: "بعد الطرد حصل هزة في الفريق لغياب التنظيم، قبل تنظيم الفريق بين الشوطين، ميكالي تعامل مع مباراة تونس بذكاء شديد وهو مدرب عبقري، حيث قام بخروج عمر خالد بيبو ونزول مهاب بدلًا منه، رغم أن بيبو قدم مردود طيب في الشوط الأول".

وأضاف: "بعد إحراز الهدف تراجعنا بشكل كبير وكنا في اضطرار لهذا الأمر، وميكالي صنع توليفة قوية في 14 يومًا فقط، ونأمل في التأهل إلى كأس العالم".

وأكمل: "طرد فارس خالد لاعب منتخب الشاب، هو درس له في البداية كلاعب صاعد، وهو لاعب قادر على التحكم في وسط الملعب، وتحدثت معه بين الشوطين وأكدت له أنه يستحق الطرد".

أوضح: "وقعت على فارس عقوبة وغرامة ولن اتنازل عنها رغم الفوز حتى يتعلم من هذا الأمر، واللاعب ظل يبكي الشوط الثاني ووالده اعتذر للمدرب البرازيلي، ولكن المدير الفني أكد له أنها كرة قدم وأمر وارد".

واستطرد: "تواجدنا 20 يومًا في الإسماعيلية وقبلها 6 أيام في القاهرة، وميكالي حاول حفظ اللاعبين وطريقة اللعب، واللاعبين كان لديهم حالة حب شديدة للمدير الفني، وهذا الأمر فرق".

وتابع: "بين الشوطين ميكالي تعامل بشكل نفسي مع اللاعبين، ثم قام بتحفيزهم وأكد لهم أنهم يلعبوا بإسم مصر وهي بلد كبيرة وعليهم القتال من أجل تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته: "هذا المنتخب يفقد ما يقرب من 7 لاعبين بسبب الإصابات، وتواجدي في منصب المدير الإداري لمنتخب مصر للشباب، هو تحدي بالنسبة لي، ووجودي في منتخبات مصر منذ الصغر فرق معي، ونحن نعمل على تكوين منتخب للأولمبياد".

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