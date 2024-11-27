"أعظم النتائج".. أحمد الطيب يثير الجدل بشأن خسارة الأهلي من الزمالك بالستة

كتب- محمد خيري:

أثار المعلق الرياضي أحمد الطيب، الجدل بشأن أكبر الخسائر للفرق الكبيرة، ومنها خسارة الأهلي من الزمالك بستة أهداف مرتين.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من أعظم نتائج كرة القدم اللّى أنا زعلت عليها وفي نفس الوقت فرحت بيها (أربعة)".

أضاف: "خسارة البرازيل في البرازيل بالـ7 من ألمانيا في كأس العالم وخسارة السعودية من ألمانيا بالـ 8 في كأس العالم وخسارة الأهلي بالستّة مرتين من الزمالك ومرّة بالـ 5 من صن داونز وخسارة خمسة مباريات متتالية لمانشستر سيتى بجوارديولا فى الدورى الإنجليزي وبطولات مختلفة".

أكمل: "خسائر الكبار هى رحمة للصغار من سقطات الزمن وسخط جماهيرهم، ومبرر مقنع أن الدنيا دوّارة وأن كرة القدم هي لعبة مكسب وخسارة ومهم أن نلتمس العذر للآخرين من الصغار عندما يخسرون".

أوضح: "فالبرازيل أبطال العالم والسعودية أبطال أسيا والأهلي بطل أفريقيا ومان سيتي بطل إنجلترا، إذن فالخسارة واردة، فقط اجتهد فلكل مجتهد نصيب".

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