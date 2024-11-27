تذكر السبب.. الزمالك يواجه بلاك بولز دون جماهير

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كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك، أمام نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، اليوم الأربعاء، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك، وبلاك بولز الموزمبيقي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك وبلاك بولز دون جماهير

وتقام مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، دون حضور جماهير، في ظل معاقبة نادي الزمالك من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

وفرض الاتحاد الأفريقي عقوبة على نادي الزمالك، بخوض مباراتين دون جماهير، مع غرامة 200 ألف دولار، على خلفية أحداث الفوضى في نهائي بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي، أمام نهضة بركان المغربي.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، هو حامل لقب بطولة كأس الكونفدرالية في الموسم الأخير، عقب الفوز على نهضة بركان في المباراة النهائية، بمجموع المباراتين.

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