استبعاد بنتايك ومفاجأة جوميز.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بلاك بولز

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية، على خطة الزمالك المناسبة، لمواجهة بطل موزمبيق خلال المران الختامي أمس.

ووضح خلال المران، اعتماد جوميز على توجد فتوح في الجهة اليسرى بشكل أساسي، من بداية المباراة، مع استبعاد المغربي محمود بنتايك من التشكيل الأساسي وتواجده على مقاعد البدلاء، كما سيتم الدفع بمحمد حمدي العائد من الإصابة في مركز الجناح بدلا من مصطفى شلبي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا وزياد كمال أو (أحمد إيشو) وعبدالله السعيد.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وحسام أشرف ومحمد حمدي.