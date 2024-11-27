حارس راية الناشئ زياد النشار ينضم لمنتخب مصر مواليد 2007

كتب - إسلام عمار:

أعلنت إدارة نادي راية الرياضي، اليوم الثلاثاء، انضمام حارس مرمى الناشئ زياد نبيل النشار إلى صفوف منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 للانضمام إلى معسكر المنتخب المفتوح.

وكانت إدارة نادي راية الرياضي تلقت خطابًا رسميًا عبر الفاكس من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بانضمام الحارس الناشئي لمعسكر المنتخب المفتوح في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2024 على أن يكون التجمع بملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر "مركز المنتخبات الوطنية".

والحارس الناشئ زياد نبيل النشار، من مواليد مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، ووالده حارس سابق في نادي دسوق، وبدأ النشار الصغير حياته الكروية بانضمامه لقطاع الناشئين بنادي طلائع الجيش، واستمر في قطاع الطلائع فترة زمنية استغرقت 3 أعوام كان الحارس الاساسي لفريقه.

وانضم بعد ذلك حارس منتخب ناشئين 2007 إلى قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة، وانتقل بعدها إلى قطاع الناشئين بالنادي الأوليمبي السكندري، وفي الموسم الرياضي الماضي انضم إلى قطاع الناشئين بنادي راية الرياضي في محافظة البحيرة ومنذ انضمامه لقطاع ناشئين نادي راية استطاع أن يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل فريقه مواليد 2007.

وقال والده الحارس السابق نبيل النشار لـ"مصراوي"، إن نادي راية الرياضي يشهد منظومة رياضية متطورة تحت قيادة رئيس النادي اللواء عبدالجليل إمام، وخاصة في قطاع الناشئين الذي يقوده محمد سليمان، رئيس القطاع بالنادي، ووجود مدربين على قدر من الكفاءة في القطاع مثل المدير الفني لفريق الناشئين مواليد 2007 حسام حسن، ومدرب حراس الفريق أحمد عبدالفتاح ما كان له الأثر في انضمام نجله لمعسكر منتخب مصر 2007.