"زي الجن الأحمر".. القصة الكاملة لأزمة ممدوح عباس وفتوح

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أزمة جديدة ظهرت داخل نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بطلها ممدوح عباس رئيس النادي السابق، وأحمد فتوح لاعب الفريق الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي، في التاسع مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بداية الأزمة بغياب فتوح

بدأت الأزمة عندما غاب "فتوح" عن مباراة فريقه السابقة، أمام المصري البورسعيدي، والتي خسرها الأبيض بهدف دون رد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

خرج طبيب نادي الزمالك، وأكد أن فتوح يعاني من نزلة برد، وغاب عن المران الأخير لهذا السبب.

تصريح ناري من ممدوح عباس

وفي المقابل فاجئ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك، الجميع وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أنا لست مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يتحمل من الضغوط أكثر مما هو محتمل، وأنا لست مسؤولا عن نتائج الفريق الأول لكرة القدم".

وأكمل: "أرحموا حسين لبيب، وعلى اللاعبين أن يراعوا نادي الزمالك.. يكفي أن لاعب أساسي اعتذر بسبب نزلة برد وهو زي الجن الأحمر، ولن أتكلم مرة أخرى".

أحمد فتوح يدافع عن نفسه

وفي المقابل رد أحمد فتوح سريعا، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتب: "أنا شايف إن الناس بتقول إني بهرب، هخاف من إيه يعني مش فاهم، والنادي عارف إني كان عندي برد، مفيش الكلام ده والله".