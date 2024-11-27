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6 صور لموقف إنساني جمع بين إمام عاشور ولاعب استاد أبيدجان (فيديو)

12:32 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور يهدي لاعب استاد أبيدجان قميصه وحذاءه (4)
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور يهدي لاعب استاد أبيدجان قميصه وحذاءه (2)
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور يهدي لاعب استاد أبيدجان قميصه وحذاءه (3)
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور يهدي لاعب استاد أبيدجان قميصه وحذاءه (6)
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور يهدي لاعب استاد أبيدجان قميصه وحذاءه (5)
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كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لموقف إنساني جمع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع لاعب استاد أبيدجان الإيفواري.

وظهر إمام عاشور، في مقطع الفيديو، يهدي لاعب استاد أبيدجان، حذاءه وقميصه، وقال الأخير : "لاعب كبير إمام عاشور، أنا سعيد الآن".

وفاز الأهلي على ستاد أبيدجان، بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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إمام عاشور النادي الأهلي استاد أبيدجان الإيفواري
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