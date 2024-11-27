6 صور لموقف إنساني جمع بين إمام عاشور ولاعب استاد أبيدجان (فيديو)

أول تعليق من ميكالي بعد تأهل منتخب مصر للشباب إلى أمم أفريقيا

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لموقف إنساني جمع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع لاعب استاد أبيدجان الإيفواري.

وظهر إمام عاشور، في مقطع الفيديو، يهدي لاعب استاد أبيدجان، حذاءه وقميصه، وقال الأخير : "لاعب كبير إمام عاشور، أنا سعيد الآن".

وفاز الأهلي على ستاد أبيدجان، بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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