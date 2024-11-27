أبناء المشاهير.. عبد الرحمن عامر حسين اللاعب الذي لم يُغادر الإسكندرية سوى مرة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

إذ ذُكر اسم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس رابطة الأندية المحترفة يتبادر إلى ذهن الكثير من متابعي الدوري المصري جدول مباريات المسابقة والتأجيلات في وقت سابق.

ولكن لعامر حسين ابن اسمه عبدالرحمن يلعب بصفوف فريق سموحة؛ إذ لم يغادر الإسكندرية ـ التي يرتبط بها والده ـ في رحلته مع الساحرة المستديرة سوى حين انضم لصفوف إنبي في موسم 17/18 قادماً من صفوف فاركو قبل أن يعود في موسم 21/22 إلى الإسكندرية من بوابة نادي سموحة.

صاحب الـ 33 عاماً بدأت مسيرته الاحترافية بنادي أبو قير بالإسكندرية قبل أن ينتقل في موسم 2014/2015 لنادي فاركو.

اللاعب الذي ينشط في مركز خط الوسط المدافع أخذ خطوة نحو الأضولاء والشهرة عبر بوابة إنبي في موسم 17/18 قبل الرحيل بعد 4 مواسم لصفوف سموحة.

وشارك اللاعب بقميص إنبي في 80 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 6.

ولكن مع انتقاله لصفوف سموحة تعرض للإيقاف بسبب اتهامه بتعاطي المنشطات قبل أن يعود مرة أخرى للمشاركة مع الفريق بصورة طبيعية.

اللاعب شارك خلال الموسم الجاري في مباراة الجولة الأولى لسموحة بالدوري أمام حرس الحدود لمدة 90 دقيقة فيما غاب عن مباراتي الزمالك وطلائع الجيش.:

وإجمالاً خاض اللاعب 29 مباراة بقميص سموحة سجل خلالها هدفًا وصنع 3.

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